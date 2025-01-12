احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOS.

سعر DOS Network (DOS) المباشر لليوم هو USD 0.00051847 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.46K . يتم تحديث سعر DOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOS Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40 - تغيير سعر DOS Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 132.04M

أداء سعر DOS Network (DOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ +0.0000697305 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ -0.0000171222 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ +0.0000106890256028418 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000697305 +13.45% 60 يوم $ -0.0000171222 -3.30% 90 يوم $ +0.0000106890256028418 +2.11%

تحليل سعر DOS Network (DOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOS Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.388179$ 0.388179 $ 0.388179 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.85%

معلومات سوق DOS Network (DOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: