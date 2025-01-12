سعر DOS Network (DOS)
سعر DOS Network (DOS) المباشر لليوم هو USD 0.00051847. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.46K. يتم تحديث سعر DOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOS Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40
- تغيير سعر DOS Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 132.04M
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خلال اليوم، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ +0.0000697305 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ -0.0000171222 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOS Network مقابل USD هو $ +0.0000106890256028418 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000697305
|+13.45%
|60 يوم
|$ -0.0000171222
|-3.30%
|90 يوم
|$ +0.0000106890256028418
|+2.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOS Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way.
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