توكنوميكس DOS Network (DOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOS Network (DOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOS Network (DOS) DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. الموقع الرسمي: https://dos.network/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/ak3rdft اشتر DOS الآن!

توكنوميكس DOS Network (DOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOS Network (DOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.20K $ 35.20K $ 35.20K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 132.04M $ 132.04M $ 132.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 266.60K $ 266.60K $ 266.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.388179 $ 0.388179 $ 0.388179 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00015633 $ 0.00015633 $ 0.00015633 السعر الحالي: $ 0.0002666 $ 0.0002666 $ 0.0002666 معرفة المزيد عن سعر DOS Network (DOS)

توكنوميكس DOS Network (DOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOS Network (DOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOS، استكشف السعر المباشر لتوكن DOS!

توقعات سعر DOS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DOS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DOS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DOS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!