ما هو DORK ( DORK )

The degen culture in WEB3 (the same one that Cobra Bait criticizes), has shown that a memeable meme coin has x100 more potential than most of the courses that ‘gurus’ scam you with. So stop being a sheep easily influenced by “teachers” who just want to fill their wallets, and start filling your own, $DORK!

المصدر DORK (DORK) الموقع الرسمي