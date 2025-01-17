سعر DORK (DORK)
سعر DORK (DORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DORK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.69
- تغيير سعر DORK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DORK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DORK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DORK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DORK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-25.22%
|60 يوم
|$ 0
|-11.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DORK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The degen culture in WEB3 (the same one that Cobra Bait criticizes), has shown that a memeable meme coin has x100 more potential than most of the courses that ‘gurus’ scam you with. So stop being a sheep easily influenced by “teachers” who just want to fill their wallets, and start filling your own, $DORK!
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