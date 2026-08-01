سعر Doppel اليوم

السعر المباشر لمشروع Doppel (DOPPEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOPPEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOPPEL.

يحتل Doppel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,624، مع عرض متداول قدره 96.60B DOPPEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOPPEL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOPPEL بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-3.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Doppel (DOPPEL)

القيمة السوقية $ 54.62K$ 54.62K $ 54.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.98K$ 54.98K $ 54.98K إمداد دورة التداول 96.60B 96.60B 96.60B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doppel هي $ 54.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOPPEL يبلغ 96.60B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.98K.