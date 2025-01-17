سعر DopaMeme (DOPA)
سعر DopaMeme (DOPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DopaMeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.91
- تغيير سعر DopaMeme خلال اليوم هو +4.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DopaMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DopaMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DopaMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DopaMeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.65%
|30 يوم
|$ 0
|-8.62%
|60 يوم
|$ 0
|-26.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DopaMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+4.65%
+11.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DopaMeme brings a unique fusion of high-octane action and cutting-edge digital finance. At DopaMeme, we understand that true adrenaline junkies need more than just passive income. Our token is built on a foundation of community engagement, innovative features, and an ever-evolving ecosystem. Also ; $Dopa Token's economic model is meticulously crafted toensure stability, liquidity, and long-term growth.
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