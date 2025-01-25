سعر DooDoo (DOODOO)
سعر DooDoo (DOODOO) المباشر لليوم هو USD 0.257681. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOODOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DooDoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.66K
- تغيير سعر DooDoo خلال اليوم هو +4.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DooDoo مقابل USD هو $ +0.01078717 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DooDoo مقابل USD هو $ -0.0014999095 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DooDoo مقابل USD هو $ -0.0627728953 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DooDoo مقابل USD هو $ -0.0167159681094405 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01078717
|+4.37%
|30 يوم
|$ -0.0014999095
|-0.58%
|60 يوم
|$ -0.0627728953
|-24.36%
|90 يوم
|$ -0.0167159681094405
|-6.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DooDoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+4.37%
-1.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doodoo coin born on doodoo chain. We are all 💩coins. Building intellectual property for degen (cult)ure.
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