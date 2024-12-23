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سعر Donkey King (DOKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 181.63K . يتم تحديث سعر DOKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Donkey King الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.94K - تغيير سعر Donkey King خلال اليوم هو -6.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.67B

أداء سعر Donkey King (DOKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.30% 30 يوم $ 0 -28.83% 60 يوم $ 0 -57.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Donkey King (DOKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Donkey King: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.25% تغير السعر (1يوم) -6.30% تغير السعر (7 أيام) -14.68%

معلومات سوق Donkey King (DOKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: