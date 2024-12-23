سعر Donkey King (DOKY)
سعر Donkey King (DOKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 181.63K. يتم تحديث سعر DOKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Donkey King الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.94K
- تغيير سعر Donkey King خلال اليوم هو -6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.67B
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خلال اليوم، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Donkey King مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.30%
|30 يوم
|$ 0
|-28.83%
|60 يوم
|$ 0
|-57.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Donkey King: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.25%
-6.30%
-14.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.
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