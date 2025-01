ما هو Dolphin Agent ( DOLA )

Dolphin Agent leverages the power of AI with a continuously updated training model and the inherent transparency of blockchain to develop a robust and democratic project framework. By democratizing the AI development process and lowering the barriers to entry found in traditional systems, Dolphin Agent ensures equal access for individuals, businesses, and communities to co-create the future of AI.

المصدر Dolphin Agent (DOLA) الموقع الرسمي