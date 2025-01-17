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سعر Dolphin Agent (DOLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.95K . يتم تحديث سعر DOLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dolphin Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.39K - تغيير سعر Dolphin Agent خلال اليوم هو -35.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dolphin Agent (DOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dolphin Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dolphin Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dolphin Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dolphin Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -35.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dolphin Agent (DOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dolphin Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00420661$ 0.00420661 $ 0.00420661 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -35.17% تغير السعر (7 أيام) -94.24%

معلومات سوق Dolphin Agent (DOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: