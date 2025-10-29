سعر Dollar Cost Average المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DCA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DCA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dollar Cost Average المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DCA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DCA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DCA

معلومات سعر DCA

الموقع الرسمي لـ DCA

اقتصاد توكن DCA

توقعات سعر DCA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Dollar Cost Average

سعر Dollar Cost Average (DCA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DCA إلى USD:

$0.00079267
$0.00079267$0.00079267
-9.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dollar Cost Average (DCA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:07:31 (UTC+8)

معلومات سعر Dollar Cost Average (DCA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-9.65%

+18.19%

+18.19%

سعر Dollar Cost Average (DCA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DCA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDCA على الإطلاق هو $ 0.00301457، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DCA -0.78% على مدار الساعة الماضية، -9.65% على مدار 24 ساعة، و +18.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dollar Cost Average (DCA)

$ 796.36K
$ 796.36K$ 796.36K

--
----

$ 796.36K
$ 796.36K$ 796.36K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270081
999,990,928.270081 999,990,928.270081

القيمة السوقية الحالية لـ Dollar Cost Average هي $ 796.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCA يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999990928.270081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 796.36K.

سجل سعر Dollar Cost Average (DCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-9.65%
30 يوم$ 0-42.73%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Dollar Cost Average ( DCA )

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dollar Cost Average (DCA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Dollar Cost Average (USD)

كم ستكون قيمة Dollar Cost Average (DCA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dollar Cost Average (DCA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dollar Cost Average.

تحقق الآن من توقعات سعر Dollar Cost Average!

عملة DCA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dollar Cost Average (DCA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dollar Cost Average (DCA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DCA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dollar Cost Average (DCA)

كم يساوي Dollar Cost Average (DCA) اليوم؟
سعر DCA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DCA إلى USD الحالي؟
سعر DCA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dollar Cost Average ؟
القيمة السوقية لعملة DCA هي $ 796.36K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DCA؟
العرض المتداول لتوكن DCA هو 999.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DCA؟
حقق DCA سعرًا قياسيًا قدره 0.00301457 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DCA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 DCA.
ما هو حجم تداول DCA؟
حجم تداول DCA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DCA هذا العام؟
قد يرتفع DCA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DCA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:07:31 (UTC+8)

تحديثات Dollar Cost Average (DCA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,076.00
$113,076.00$113,076.00

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.51
$4,006.51$4,006.51

-2.20%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04056
$0.04056$0.04056

-12.66%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

-2.23%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2650
$3.2650$3.2650

-15.35%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.51
$4,006.51$4,006.51

-2.20%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,076.00
$113,076.00$113,076.00

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

-2.23%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6285
$2.6285$2.6285

-0.28%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19325
$0.19325$0.19325

-3.26%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06780
$0.06780$0.06780

+3,290.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003280
$0.00003280$0.00003280

+404.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.499
$2.499$2.499

+233.20%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000031
$0.000000000000000000000031$0.000000000000000000000031

+181.81%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000204
$0.0000000204$0.0000000204

+137.20%