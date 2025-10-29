سعر Dollar Cost Average (DCA)
-0.78%
-9.65%
+18.19%
+18.19%
سعر Dollar Cost Average (DCA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DCA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDCA على الإطلاق هو $ 0.00301457، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DCA -0.78% على مدار الساعة الماضية، -9.65% على مدار 24 ساعة، و +18.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Dollar Cost Average هي $ 796.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCA يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999990928.270081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 796.36K.
خلال اليوم، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar Cost Average مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.65%
|30 يوم
|$ 0
|-42.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
كم ستكون قيمة Dollar Cost Average (DCA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dollar Cost Average (DCA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dollar Cost Average.
تحقق الآن من توقعات سعر Dollar Cost Average!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dollar Cost Average (DCA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DCA والتوكن الشاملة الآن!
