سعر Dogz (DOGZ)
سعر Dogz (DOGZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.61K
- تغيير سعر Dogz خلال اليوم هو -16.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.96%
|30 يوم
|$ 0
|+98.70%
|60 يوم
|$ 0
|+323.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.16%
-16.96%
+54.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The dogz was named because it wanted to spread its influence to the universe. Decentralization, no borders, security, anonymity, convenience, etc. In addition to these advantages, Dogz have enhanced and added new ones, such as algorithm upgrades, exclusive ownership, no hidden costs, and fast landing of applications.
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