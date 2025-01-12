سعر Dogy (DOGY)
سعر Dogy (DOGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.67K. يتم تحديث سعر DOGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.23K
- تغيير سعر Dogy خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94B
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خلال اليوم، كان سعر Dogy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-13.21%
|60 يوم
|$ 0
|-29.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-0.18%
-10.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon!
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