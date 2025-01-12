سعر DogLibre (DOGL)
سعر DogLibre (DOGL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.13K. يتم تحديث سعر DOGL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogLibre الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.62K
- تغيير سعر DogLibre خلال اليوم هو +6.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.05T
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خلال اليوم، كان سعر DogLibre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogLibre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogLibre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogLibre مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.82%
|30 يوم
|$ 0
|-86.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogLibre: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+24.48%
+6.82%
-30.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more.
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