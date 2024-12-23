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سعر doginthpool (DIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 934.89K . يتم تحديث سعر DIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق doginthpool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.85K - تغيير سعر doginthpool خلال اليوم هو -8.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 962.03M

أداء سعر doginthpool (DIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر doginthpool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر doginthpool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر doginthpool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر doginthpool مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.24% 30 يوم $ 0 -52.91% 60 يوم $ 0 -63.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر doginthpool (DIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر doginthpool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106637$ 0.00106637 $ 0.00106637 عالية طوال الوقت $ 0.00791751$ 0.00791751 $ 0.00791751 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -8.24% تغير السعر (7 أيام) -20.26%

معلومات سوق doginthpool (DIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: