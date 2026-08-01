سعر Doggy اليوم

السعر المباشر لمشروع Doggy (DOGGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGGY.

يحتل Doggy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 156,374، مع عرض متداول قدره 2.25B DOGGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02948903، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGGY بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Doggy (DOGGY)

القيمة السوقية $ 156.37K$ 156.37K $ 156.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 156.37K$ 156.37K $ 156.37K إمداد دورة التداول 2.25B 2.25B 2.25B إجمالي العرض 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

القيمة السوقية الحالية لـ Doggy هي $ 156.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGGY يبلغ 2.25B، مع إجمالي عرض 2250595564.23979. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 156.37K.