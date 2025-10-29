معلومات سعر DogeX (DOGEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00062868$ 0.00062868 $ 0.00062868 أدنى سعر $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر DogeX (DOGEX) في الوقت الحقيقي هو $0.00000552. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGEX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGEX على الإطلاق هو $ 0.00062868، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000461.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGEX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DogeX (DOGEX)

القيمة السوقية $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K إمداد دورة التداول 999.40M 999.40M 999.40M إجمالي العرض 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

القيمة السوقية الحالية لـ DogeX هي $ 5.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGEX يبلغ 999.40M، مع إجمالي عرض 999403650.419252. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.51K.