سعر DogeVerse اليوم

السعر المباشر لمشروع DogeVerse (DOGEVERSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGEVERSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGEVERSE.

يحتل DogeVerse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 295,964، مع عرض متداول قدره 200.00B DOGEVERSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGEVERSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGEVERSE بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DogeVerse (DOGEVERSE)

القيمة السوقية $ 295.96K$ 295.96K $ 295.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 295.96K$ 295.96K $ 295.96K إمداد دورة التداول 200.00B 200.00B 200.00B إجمالي العرض 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DogeVerse هي $ 295.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGEVERSE يبلغ 200.00B، مع إجمالي عرض 200000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 295.96K.