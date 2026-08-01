سعر Dogeshit اليوم

السعر المباشر لمشروع Dogeshit (SHIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIT.

يحتل Dogeshit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 176,855، مع عرض متداول قدره 420.69B SHIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIT بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و-6.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dogeshit (SHIT)

القيمة السوقية $ 176.86K$ 176.86K $ 176.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.86K$ 176.86K $ 176.86K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dogeshit هي $ 176.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIT يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.86K.