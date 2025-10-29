معلومات سعر Docker (DOCKERZXBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00572282 $ 0.00572282 $ 0.00572282 24 ساعة منخفض $ 0.00682792 $ 0.00682792 $ 0.00682792 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00572282$ 0.00572282 $ 0.00572282 24 ساعة مرتفع $ 0.00682792$ 0.00682792 $ 0.00682792 عالية طوال الوقت $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 أدنى سعر $ 0.00078011$ 0.00078011 $ 0.00078011 تغير السعر (1 ساعة) +5.03% تغير السعر (1يوم) +4.52% تغير السعر (7 أيام) -6.37% تغير السعر (7 أيام) -6.37%

سعر Docker (DOCKERZXBT) في الوقت الحقيقي هو $0.00612586. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOCKERZXBT بين أدنى سعر $ 0.00572282 وأعلى سعر $ 0.00682792، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOCKERZXBT على الإطلاق هو $ 0.00981968، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00078011.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOCKERZXBT +5.03% على مدار الساعة الماضية، +4.52% على مدار 24 ساعة، و -6.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Docker (DOCKERZXBT)

القيمة السوقية $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M إمداد دورة التداول 972.14M 972.14M 972.14M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Docker هي $ 5.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOCKERZXBT يبلغ 972.14M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.13M.