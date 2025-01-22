سعر Dock (DOCK)
سعر Dock (DOCK) المباشر لليوم هو USD 0.00235742. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65K
- تغيير سعر Dock خلال اليوم هو +2.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dock مقابل USD هو $ -0.0008466412 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dock مقابل USD هو $ -0.0001018294 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dock مقابل USD هو $ +0.000152113419726908 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.25%
|30 يوم
|$ -0.0008466412
|-35.91%
|60 يوم
|$ -0.0001018294
|-4.31%
|90 يوم
|$ +0.000152113419726908
|+6.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+2.25%
-20.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dock.io is a decentralized data exchange protocol that lets people connect their profiles, reputations and experiences across the web with privacy and security.
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