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سعر Dock (DOCK) المباشر لليوم هو USD 0.00235742 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65K - تغيير سعر Dock خلال اليوم هو +2.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dock (DOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dock مقابل USD هو $ -0.0008466412 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dock مقابل USD هو $ -0.0001018294 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dock مقابل USD هو $ +0.000152113419726908 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.25% 30 يوم $ -0.0008466412 -35.91% 60 يوم $ -0.0001018294 -4.31% 90 يوم $ +0.000152113419726908 +6.90%

تحليل سعر Dock (DOCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00229597$ 0.00229597 $ 0.00229597 24 ساعة مرتفع $ 0.00243391$ 0.00243391 $ 0.00243391 عالية طوال الوقت $ 0.241848$ 0.241848 $ 0.241848 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +2.25% تغير السعر (7 أيام) -20.15%

معلومات سوق Dock (DOCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: