سعر Dobermann اليوم

السعر المباشر لمشروع Dobermann (DOBERMANN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOBERMANN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOBERMANN.

يحتل Dobermann حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 327,722، مع عرض متداول قدره 999.90M DOBERMANN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOBERMANN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOBERMANN بمقدار -2.07% خلال الساعة الماضية و+68.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.06K.

معلومات سوق Dobermann (DOBERMANN)

القيمة السوقية $ 327.72K$ 327.72K $ 327.72K الحجم (24 ساعة) $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 327.72K$ 327.72K $ 327.72K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,904,788.6875625 999,904,788.6875625 999,904,788.6875625

القيمة السوقية الحالية لـ Dobermann هي $ 327.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.06K. العرض المتداول لـ DOBERMANN يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999904788.6875625. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 327.72K.