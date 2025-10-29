معلومات سعر DLMM (DLMM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00106527 $ 0.00106527 $ 0.00106527 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106527$ 0.00106527 $ 0.00106527 عالية طوال الوقت $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.56% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) +5.22% تغير السعر (7 أيام) +5.22%

سعر DLMM (DLMM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DLMM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00106527، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDLMM على الإطلاق هو $ 0.00177886، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DLMM -1.56% على مدار الساعة الماضية، -0.30% على مدار 24 ساعة، و +5.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DLMM (DLMM)

القيمة السوقية $ 768.32K$ 768.32K $ 768.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 864.34K$ 864.34K $ 864.34K إمداد دورة التداول 776.19M 776.19M 776.19M إجمالي العرض 873,192,632.190815 873,192,632.190815 873,192,632.190815

القيمة السوقية الحالية لـ DLMM هي $ 768.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DLMM يبلغ 776.19M، مع إجمالي عرض 873192632.190815. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 864.34K.