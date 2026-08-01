سعر DITGOLD اليوم

السعر المباشر لمشروع DITGOLD (DITAU) اليوم هو $ 0.00609405، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DITAU الحالي إلى USD هو $ 0.00609405 لكل DITAU.

يحتل DITGOLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,416,862، مع عرض متداول قدره 888.89M DITAU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DITAU بين $ 0.00596558 (أدنى) و$ 0.0061414 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00741879، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DITAU بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و+2.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.26K.

معلومات سوق DITGOLD (DITAU)

القيمة السوقية $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M الحجم (24 ساعة) $ 103.26K$ 103.26K $ 103.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M إمداد دورة التداول 888.89M 888.89M 888.89M إجمالي العرض 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

القيمة السوقية الحالية لـ DITGOLD هي $ 5.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.26K. العرض المتداول لـ DITAU يبلغ 888.89M، مع إجمالي عرض 888888888.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.42M.