سعر DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)
سعر DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) المباشر لليوم هو USD 0.00123906. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر DISTRIBUTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DISTRIBUTE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.91K
- تغيير سعر DISTRIBUTE خلال اليوم هو -19.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.48M
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خلال اليوم، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ -0.000298009342858172 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000298009342858172
|-19.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DISTRIBUTE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.29%
-19.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.
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