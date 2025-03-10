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سعر DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) المباشر لليوم هو USD 0.00123906 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر DISTRIBUTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DISTRIBUTE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.91K - تغيير سعر DISTRIBUTE خلال اليوم هو -19.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.48M

أداء سعر DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ -0.000298009342858172 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DISTRIBUTE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000298009342858172 -19.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DISTRIBUTE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00090222$ 0.00090222 $ 0.00090222 24 ساعة مرتفع $ 0.00177117$ 0.00177117 $ 0.00177117 عالية طوال الوقت $ 0.0018488$ 0.0018488 $ 0.0018488 تغير السعر (1 ساعة) +10.29% تغير السعر (1يوم) -19.38% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: