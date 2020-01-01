توكنوميكس DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. الموقع الرسمي: https://distributesol.io اشتر DISTRIBUTE الآن!

توكنوميكس DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 98.79K $ 98.79K $ 98.79K إجمالي العرض: $ 948.68M $ 948.68M $ 948.68M العرض المتداول: $ 948.68M $ 948.68M $ 948.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 98.79K $ 98.79K $ 98.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00707312 $ 0.00707312 $ 0.00707312 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010461 $ 0.00010461 $ 0.00010461 معرفة المزيد عن سعر DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

توكنوميكس DISTRIBUTE (DISTRIBUTE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DISTRIBUTE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DISTRIBUTE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DISTRIBUTE، استكشف السعر المباشر لتوكن DISTRIBUTE!

توقعات سعر DISTRIBUTE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DISTRIBUTE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DISTRIBUTE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DISTRIBUTE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!