سعر DISCLOSURE اليوم

السعر المباشر لمشروع DISCLOSURE (DISCLOSURE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DISCLOSURE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DISCLOSURE.

يحتل DISCLOSURE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,629.53، مع عرض متداول قدره 729.95M DISCLOSURE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DISCLOSURE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DISCLOSURE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-10.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DISCLOSURE (DISCLOSURE)

القيمة السوقية $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K إمداد دورة التداول 729.95M 729.95M 729.95M إجمالي العرض 999,930,827.377716 999,930,827.377716 999,930,827.377716

القيمة السوقية الحالية لـ DISCLOSURE هي $ 12.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DISCLOSURE يبلغ 729.95M، مع إجمالي عرض 999930827.377716. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.63K.