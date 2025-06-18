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سعر Dippy Speech (SN58) المباشر لليوم هو USD 1.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر SN58 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dippy Speech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dippy Speech خلال اليوم هو -6.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M

أداء سعر Dippy Speech (SN58) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ -0.075094726289137 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.075094726289137 -6.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dippy Speech (SN58)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dippy Speech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -6.38% تغير السعر (7 أيام) -22.13%

معلومات سوق Dippy Speech (SN58)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: