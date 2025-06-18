سعر Dippy Speech (SN58)
سعر Dippy Speech (SN58) المباشر لليوم هو USD 1.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر SN58 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dippy Speech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dippy Speech خلال اليوم هو -6.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ -0.075094726289137 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dippy Speech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.075094726289137
|-6.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dippy Speech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-6.38%
-22.13%
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