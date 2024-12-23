سعر DinoLFG (DINO)
سعر DinoLFG (DINO) المباشر لليوم هو USD 0.005039. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.58M. يتم تحديث سعر DINO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DinoLFG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.76K
- تغيير سعر DinoLFG خلال اليوم هو -11.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 312.95M
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خلال اليوم، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.000624268194709187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.0007485620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.0002873530 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.000343136591561931 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000624268194709187
|-11.02%
|30 يوم
|$ -0.0007485620
|-14.85%
|60 يوم
|$ -0.0002873530
|-5.70%
|90 يوم
|$ -0.000343136591561931
|-6.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DinoLFG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
-11.02%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Dino is a Meme Coin with very strong utility.We are aiming to bring a lot of use cases and utility to $Dino holders, all you need to do is sit back and relax. In $Dino, our focus is to build a strong Community, this is why we plan to hold many games and give our users many Crypto tips which can be found on our Telegram and Twitter on a regular basis.
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