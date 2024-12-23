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سعر DinoLFG (DINO) المباشر لليوم هو USD 0.005039 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.58M . يتم تحديث سعر DINO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DinoLFG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.76K - تغيير سعر DinoLFG خلال اليوم هو -11.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 312.95M

أداء سعر DinoLFG (DINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.000624268194709187 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.0007485620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.0002873530 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DinoLFG مقابل USD هو $ -0.000343136591561931 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000624268194709187 -11.02% 30 يوم $ -0.0007485620 -14.85% 60 يوم $ -0.0002873530 -5.70% 90 يوم $ -0.000343136591561931 -6.37%

تحليل سعر DinoLFG (DINO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DinoLFG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00496616$ 0.00496616 $ 0.00496616 24 ساعة مرتفع $ 0.00613249$ 0.00613249 $ 0.00613249 عالية طوال الوقت $ 0.162465$ 0.162465 $ 0.162465 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) -11.02% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق DinoLFG (DINO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: