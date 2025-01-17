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سعر DINO (DINO) المباشر لليوم هو USD 0.00386886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.35M . يتم تحديث سعر DINO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DINO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 307.45K - تغيير سعر DINO خلال اليوم هو -12.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 867.00M

أداء سعر DINO (DINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DINO مقابل USD هو $ -0.000536683556105387 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DINO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DINO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DINO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000536683556105387 -12.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DINO (DINO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00362131$ 0.00362131 $ 0.00362131 24 ساعة مرتفع $ 0.0044802$ 0.0044802 $ 0.0044802 عالية طوال الوقت $ 0.00552398$ 0.00552398 $ 0.00552398 تغير السعر (1 ساعة) +1.85% تغير السعر (1يوم) -12.18% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DINO (DINO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: