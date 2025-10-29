معلومات سعر Dialectic ETH Vault (DETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3,965.85 $ 3,965.85 $ 3,965.85 24 ساعة منخفض $ 4,183.21 $ 4,183.21 $ 4,183.21 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3,965.85$ 3,965.85 $ 3,965.85 24 ساعة مرتفع $ 4,183.21$ 4,183.21 $ 4,183.21 عالية طوال الوقت $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 أدنى سعر $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -2.55% تغير السعر (7 أيام) +4.04% تغير السعر (7 أيام) +4.04%

سعر Dialectic ETH Vault (DETH) في الوقت الحقيقي هو $4,026.84. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DETH بين أدنى سعر $ 3,965.85 وأعلى سعر $ 4,183.21، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDETH على الإطلاق هو $ 4,757.52، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,605.76.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DETH -0.27% على مدار الساعة الماضية، -2.55% على مدار 24 ساعة، و +4.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dialectic ETH Vault (DETH)

القيمة السوقية $ 36.26M$ 36.26M $ 36.26M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.26M$ 36.26M $ 36.26M إمداد دورة التداول 9.00K 9.00K 9.00K إجمالي العرض 9,000.585280961139 9,000.585280961139 9,000.585280961139

القيمة السوقية الحالية لـ Dialectic ETH Vault هي $ 36.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DETH يبلغ 9.00K، مع إجمالي عرض 9000.585280961139. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.26M.