سعر Dialectic ETH Vault المباشر اليوم هو 4,026.84 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DETH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DETH

معلومات سعر DETH

الموقع الرسمي لـ DETH

اقتصاد توكن DETH

توقعات سعر DETH

سعر Dialectic ETH Vault (DETH)

السعر المباشر لـ 1 DETH إلى USD:

$4,026.84
$4,026.84$4,026.84
-2.50%1D
مخطط أسعار Dialectic ETH Vault (DETH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:24:39 (UTC+8)

معلومات سعر Dialectic ETH Vault (DETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3,965.85
$ 3,965.85$ 3,965.85
24 ساعة منخفض
$ 4,183.21
$ 4,183.21$ 4,183.21
24 ساعة مرتفع

$ 3,965.85
$ 3,965.85$ 3,965.85

$ 4,183.21
$ 4,183.21$ 4,183.21

$ 4,757.52
$ 4,757.52$ 4,757.52

$ 3,605.76
$ 3,605.76$ 3,605.76

-0.27%

-2.55%

+4.04%

+4.04%

سعر Dialectic ETH Vault (DETH) في الوقت الحقيقي هو $4,026.84. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DETH بين أدنى سعر $ 3,965.85 وأعلى سعر $ 4,183.21، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDETH على الإطلاق هو $ 4,757.52، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,605.76.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DETH -0.27% على مدار الساعة الماضية، -2.55% على مدار 24 ساعة، و +4.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dialectic ETH Vault (DETH)

$ 36.26M
$ 36.26M$ 36.26M

--
----

$ 36.26M
$ 36.26M$ 36.26M

9.00K
9.00K 9.00K

9,000.585280961139
9,000.585280961139 9,000.585280961139

القيمة السوقية الحالية لـ Dialectic ETH Vault هي $ 36.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DETH يبلغ 9.00K، مع إجمالي عرض 9000.585280961139. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.26M.

سجل سعر Dialectic ETH Vault (DETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dialectic ETH Vault مقابل USD هو $ -105.786939334582 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dialectic ETH Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dialectic ETH Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dialectic ETH Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -105.786939334582-2.55%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Dialectic ETH Vault ( DETH )

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dialectic ETH Vault (DETH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Dialectic ETH Vault (USD)

كم ستكون قيمة Dialectic ETH Vault (DETH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dialectic ETH Vault (DETH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dialectic ETH Vault.

تحقق الآن من توقعات سعر Dialectic ETH Vault!

عملة DETH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dialectic ETH Vault (DETH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dialectic ETH Vault (DETH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DETH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dialectic ETH Vault (DETH)

كم يساوي Dialectic ETH Vault (DETH) اليوم؟
سعر DETH المباشر في USD هو USD 4,026.84، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DETH إلى USD الحالي؟
سعر DETH إلى USD الحالي هو $ 4,026.84. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dialectic ETH Vault ؟
القيمة السوقية لعملة DETH هي $ 36.26M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DETH؟
العرض المتداول لتوكن DETH هو 9.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DETH؟
حقق DETH سعرًا قياسيًا قدره 4,757.52 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DETH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 3,605.76 DETH.
ما هو حجم تداول DETH؟
حجم تداول DETH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DETH هذا العام؟
قد يرتفع DETH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DETH لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Dialectic ETH Vault (DETH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

