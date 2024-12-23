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سعر dForce USD (USX) المباشر لليوم هو USD 0.993783 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.50M . يتم تحديث سعر USX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dForce USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.27K - تغيير سعر dForce USD خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.59M

أداء سعر dForce USD (USX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0074344077707117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0418863633 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0604087890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0060859833268657 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0074344077707117 -0.74% 30 يوم $ -0.0418863633 -4.21% 60 يوم $ -0.0604087890 -6.07% 90 يوم $ -0.0060859833268657 -0.60%

تحليل سعر dForce USD (USX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dForce USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.975585$ 0.975585 $ 0.975585 24 ساعة مرتفع $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 عالية طوال الوقت $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) +0.23%

معلومات سوق dForce USD (USX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: