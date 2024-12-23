سعر dForce USD (USX)
سعر dForce USD (USX) المباشر لليوم هو USD 0.993783. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.50M. يتم تحديث سعر USX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dForce USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.27K
- تغيير سعر dForce USD خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.59M
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خلال اليوم، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0074344077707117 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0418863633 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0604087890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dForce USD مقابل USD هو $ -0.0060859833268657 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0074344077707117
|-0.74%
|30 يوم
|$ -0.0418863633
|-4.21%
|60 يوم
|$ -0.0604087890
|-6.07%
|90 يوم
|$ -0.0060859833268657
|-0.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر dForce USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-0.74%
+0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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