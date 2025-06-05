سعر DexGame (DXGM)
سعر DexGame (DXGM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.58K. يتم تحديث سعر DXGM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexGame الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DexGame خلال اليوم هو -3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 959.44M
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خلال اليوم، كان سعر DexGame مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexGame مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexGame مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexGame مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.62%
|30 يوم
|$ 0
|-53.91%
|60 يوم
|$ 0
|-57.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexGame: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-3.62%
-12.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers
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