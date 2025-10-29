معلومات سعر DeVoid (DVD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00113122 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.84% تغير السعر (1يوم) +53.75% تغير السعر (7 أيام) +68.70%

سعر DeVoid (DVD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DVD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDVD على الإطلاق هو $ 0.00113122، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DVD +1.84% على مدار الساعة الماضية، +53.75% على مدار 24 ساعة، و +68.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DeVoid (DVD)

القيمة السوقية $ 116.07K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 232.15K إمداد دورة التداول 500.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeVoid هي $ 116.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DVD يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 232.15K.