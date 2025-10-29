معلومات سعر DESK (DESK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00064938 $ 0.00064938 $ 0.00064938 24 ساعة منخفض $ 0.00071644 $ 0.00071644 $ 0.00071644 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00064938$ 0.00064938 $ 0.00064938 24 ساعة مرتفع $ 0.00071644$ 0.00071644 $ 0.00071644 عالية طوال الوقت $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 أدنى سعر $ 0.00064938$ 0.00064938 $ 0.00064938 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -9.35% تغير السعر (7 أيام) -16.10% تغير السعر (7 أيام) -16.10%

سعر DESK (DESK) في الوقت الحقيقي هو $0.00064939. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DESK بين أدنى سعر $ 0.00064938 وأعلى سعر $ 0.00071644، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDESK على الإطلاق هو $ 0.00474878، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00064938.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DESK +0.00% على مدار الساعة الماضية، -9.35% على مدار 24 ساعة، و -16.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DESK (DESK)

القيمة السوقية $ 600.01K$ 600.01K $ 600.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 649.39K$ 649.39K $ 649.39K إمداد دورة التداول 923.96M 923.96M 923.96M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DESK هي $ 600.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DESK يبلغ 923.96M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 649.39K.