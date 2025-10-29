سعر deOTC المباشر اليوم هو 0.00035238 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOTC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOTC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر deOTC المباشر اليوم هو 0.00035238 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOTC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOTC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DOTC

معلومات سعر DOTC

الموقع الرسمي لـ DOTC

اقتصاد توكن DOTC

توقعات سعر DOTC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار deOTC

سعر deOTC (DOTC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOTC إلى USD:

$0.00035238
$0.00035238$0.00035238
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار deOTC (DOTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:50:04 (UTC+8)

معلومات سعر deOTC (DOTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0006757
$ 0.0006757$ 0.0006757

$ 0.00014923
$ 0.00014923$ 0.00014923

--

--

0.00%

0.00%

سعر deOTC (DOTC) في الوقت الحقيقي هو $0.00035238. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOTC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOTC على الإطلاق هو $ 0.0006757، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00014923.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOTC -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق deOTC (DOTC)

$ 246.67K
$ 246.67K$ 246.67K

--
----

$ 352.38K
$ 352.38K$ 352.38K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ deOTC هي $ 246.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOTC يبلغ 700.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 352.38K.

سجل سعر deOTC (DOTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر deOTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر deOTC مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر deOTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر deOTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو deOTC ( DOTC )

The World's First Decentralized OTC Terminal

DEOTC is designed to eliminate the biggest flaws in DeFi. Say goodbye to front-running bots, price slippage, and chart-killing sell pressure. With DEOTC, users can list and buy tokens directly from each other in a transparent, secure, and peer-to-peer environment, backed by ultra-fast smart contracts and optional KYC through global leader Veriff. This isn't just a platform—it's a DeFi revolution. We're reimagining what OTC trading can be and building the blueprint for the next generation of decentralized finance.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر deOTC (DOTC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر deOTC (USD)

كم ستكون قيمة deOTC (DOTC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك deOTC (DOTC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة deOTC.

تحقق الآن من توقعات سعر deOTC!

عملة DOTC إلى العملات المحلية

توكنوميكس deOTC (DOTC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس deOTC (DOTC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOTC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول deOTC (DOTC)

كم يساوي deOTC (DOTC) اليوم؟
سعر DOTC المباشر في USD هو USD 0.00035238، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOTC إلى USD الحالي؟
سعر DOTC إلى USD الحالي هو $ 0.00035238. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ deOTC ؟
القيمة السوقية لعملة DOTC هي $ 246.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOTC؟
العرض المتداول لتوكن DOTC هو 700.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOTC؟
حقق DOTC سعرًا قياسيًا قدره 0.0006757 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOTC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00014923 DOTC.
ما هو حجم تداول DOTC؟
حجم تداول DOTC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOTC هذا العام؟
قد يرتفع DOTC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOTC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:50:04 (UTC+8)

تحديثات deOTC (DOTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,895.50
$112,895.50$112,895.50

-1.52%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.38
$3,999.38$3,999.38

-2.37%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03946
$0.03946$0.03946

-15.03%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

-2.35%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2550
$3.2550$3.2550

-15.61%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.38
$3,999.38$3,999.38

-2.37%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,895.50
$112,895.50$112,895.50

-1.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

-2.35%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6510
$2.6510$2.6510

+0.56%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19342
$0.19342$0.19342

-3.17%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07753
$0.07753$0.07753

+3,776.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004359
$0.00004359$0.00004359

+570.61%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000034
$0.000000000000000000000034$0.000000000000000000000034

+209.09%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.182
$2.182$2.182

+190.93%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000199
$0.0000000199$0.0000000199

+131.39%