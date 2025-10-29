معلومات سعر deOTC (DOTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0006757$ 0.0006757 $ 0.0006757 أدنى سعر $ 0.00014923$ 0.00014923 $ 0.00014923 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر deOTC (DOTC) في الوقت الحقيقي هو $0.00035238. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOTC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOTC على الإطلاق هو $ 0.0006757، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00014923.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOTC -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق deOTC (DOTC)

القيمة السوقية $ 246.67K$ 246.67K $ 246.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K إمداد دورة التداول 700.00M 700.00M 700.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ deOTC هي $ 246.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOTC يبلغ 700.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 352.38K.