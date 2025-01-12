سعر Delphy (DPY)
سعر Delphy (DPY) المباشر لليوم هو USD 0.00143859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.59K. يتم تحديث سعر DPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Delphy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.06
- تغيير سعر Delphy خلال اليوم هو -11.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.90M
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خلال اليوم، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ -0.000185447190814186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ -0.0002151139 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ -0.0001572036 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ +0.0000488463098956295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000185447190814186
|-11.41%
|30 يوم
|$ -0.0002151139
|-14.95%
|60 يوم
|$ -0.0001572036
|-10.92%
|90 يوم
|$ +0.0000488463098956295
|+3.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Delphy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-11.41%
-8.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.
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