احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DPY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DPY.

سعر Delphy (DPY) المباشر لليوم هو USD 0.00143859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.59K . يتم تحديث سعر DPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Delphy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.06 - تغيير سعر Delphy خلال اليوم هو -11.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.90M

أداء سعر Delphy (DPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ -0.000185447190814186 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ -0.0002151139 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ -0.0001572036 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Delphy مقابل USD هو $ +0.0000488463098956295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000185447190814186 -11.41% 30 يوم $ -0.0002151139 -14.95% 60 يوم $ -0.0001572036 -10.92% 90 يوم $ +0.0000488463098956295 +3.51%

تحليل سعر Delphy (DPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Delphy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0014377$ 0.0014377 $ 0.0014377 24 ساعة مرتفع $ 0.00162631$ 0.00162631 $ 0.00162631 عالية طوال الوقت $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -11.41% تغير السعر (7 أيام) -8.68%

معلومات سوق Delphy (DPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: