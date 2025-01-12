سعر DEGA (DEGA)
سعر DEGA (DEGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEGA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.50K
- تغيير سعر DEGA خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEGA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.45%
|30 يوم
|$ 0
|+249.98%
|60 يوم
|$ 0
|+362.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.08%
-5.45%
+284.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
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