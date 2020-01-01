توكنوميكس DEGA (DEGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DEGA (DEGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DEGA (DEGA) What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services. الموقع الرسمي: http://dega.org/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1c-iyUMDtjZqnjhSx6MpvIfNDUFTHOnv5/view?usp=sharing اشتر DEGA الآن!

توكنوميكس DEGA (DEGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DEGA (DEGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 143.54K $ 143.54K $ 143.54K إجمالي العرض: $ 31.87B $ 31.87B $ 31.87B العرض المتداول: $ 8.49B $ 8.49B $ 8.49B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 538.93K $ 538.93K $ 538.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00103086 $ 0.00103086 $ 0.00103086 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DEGA (DEGA)

توكنوميكس DEGA (DEGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DEGA (DEGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEGA، استكشف السعر المباشر لتوكن DEGA!

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