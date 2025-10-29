معلومات سعر DEF1 (DEF1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00001222 24 ساعة مرتفع $ 0.00002089 عالية طوال الوقت $ 0.00075275 أدنى سعر $ 0.00001091 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -32.50% تغير السعر (7 أيام) -67.26%

سعر DEF1 (DEF1) في الوقت الحقيقي هو $0.00001407. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEF1 بين أدنى سعر $ 0.00001222 وأعلى سعر $ 0.00002089، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEF1 على الإطلاق هو $ 0.00075275، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001091.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEF1 -0.38% على مدار الساعة الماضية، -32.50% على مدار 24 ساعة، و -67.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DEF1 (DEF1)

القيمة السوقية $ 14.07K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.07K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DEF1 هي $ 14.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEF1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.07K.