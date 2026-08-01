سعر DeepBrain Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع DeepBrain Chain (DBC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DBC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DBC.

يحتل DeepBrain Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 310,779، مع عرض متداول قدره 3.20B DBC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DBC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.66203، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DBC بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-43.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DeepBrain Chain (DBC)

القيمة السوقية $ 310.78K$ 310.78K $ 310.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 971.19K$ 971.19K $ 971.19K إمداد دورة التداول 3.20B 3.20B 3.20B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeepBrain Chain هي $ 310.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DBC يبلغ 3.20B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 971.19K.