سعر DebtReliefBot اليوم

السعر المباشر لمشروع DebtReliefBot (DRB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DRB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DRB.

يحتل DebtReliefBot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,767,597، مع عرض متداول قدره 100.00B DRB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DRB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DRB بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و+3.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DebtReliefBot (DRB)

القيمة السوقية $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DebtReliefBot هي $ 2.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRB يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.77M.