سعر DEAD اليوم

السعر المباشر لمشروع DEAD (DEAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEAD.

يحتل DEAD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,119، مع عرض متداول قدره 81.38M DEAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00495094، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEAD بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-6.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.53.

معلومات سوق DEAD (DEAD)

القيمة السوقية $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K الحجم (24 ساعة) $ 9.53$ 9.53 $ 9.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K إمداد دورة التداول 81.38M 81.38M 81.38M إجمالي العرض 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548

القيمة السوقية الحالية لـ DEAD هي $ 24.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.53. العرض المتداول لـ DEAD يبلغ 81.38M، مع إجمالي عرض 81379571.35385548. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.12K.