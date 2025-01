ما هو daumenfrosch ( DAUMEN )

Meet $DAUMEN, the poorly drawn variation of Pepe! Daumenfrosch is the antagonist of Apu Apustaja. Daumen is taking over the meme kingdaum. You've heard of Pepe and Apu on ETH but now it's daumen's time. He's a cute frosch who looks like a thumb, but his community is ruthless. If Apu can hit 500M as a CTO, so can $daumen. Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced.

المصدر daumenfrosch (DAUMEN) الموقع الرسمي