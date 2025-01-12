سعر daumenfrosch (DAUMEN)
سعر daumenfrosch (DAUMEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAUMEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق daumenfrosch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.65
- تغيير سعر daumenfrosch خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر daumenfrosch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر daumenfrosch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر daumenfrosch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر daumenfrosch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-34.53%
|60 يوم
|$ 0
|-67.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر daumenfrosch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+0.51%
-13.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet $DAUMEN, the poorly drawn variation of Pepe! Daumenfrosch is the antagonist of Apu Apustaja. Daumen is taking over the meme kingdaum. You've heard of Pepe and Apu on ETH but now it's daumen's time. He's a cute frosch who looks like a thumb, but his community is ruthless. If Apu can hit 500M as a CTO, so can $daumen. Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced.
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