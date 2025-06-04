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JINXDOG السعر(JINXDOG)

USD

مخطط أسعار JINXDOG (JINXDOG) المباشر

$0.00000262
$0.00000262$0.00000262
+0.76%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول JINXDOG

السعر الحالي لـ JINXDOG (JINXDOG) اليوم هو 0.00000263 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من JINXDOG إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق JINXDOG:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 351.96K USD
- تغير سعر JINXDOG خلال اليوم هو +0.76%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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JINXDOG أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار JINXDOG لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000000198+0.76%
30 يوم$ +0.00000013+5.20%
60 يوم$ +0.00000013+5.20%
90 يوم$ +0.00000013+5.20%
تغير سعر JINXDOG اليوم

سجل اليوم JINXDOG تغيرًا $ +0.0000000198 (+0.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر JINXDOG لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00000013 (+5.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر JINXDOG لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JINXDOG تغييرًا في $ +0.00000013 (+5.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر JINXDOG لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00000013 (+5.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

JINXDOG معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار JINXDOG: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00000202
$ 0.00000202$ 0.00000202

$ 0.00000297
$ 0.00000297$ 0.00000297

$ 0.000797
$ 0.000797$ 0.000797

+0.38%

+0.76%

-69.60%

JINXDOG معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 351.96K
$ 351.96K$ 351.96K

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ما هو JINXDOG ( JINXDOG )

رؤية JinxDog هي إحداث ثورة في تجربة الألعاب من خلال دمج آليات الربح بدون استخدام اليدين في بيئة تفاعلية ممتعة. تهدف JinxDog إلى ابتكار لعبة لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تُمكّن اللاعبين أيضًا من جني المكافآت بسهولة. تتمثل مهمة JinxDog في بناء منظومة مستدامة تتيح لكل لاعب، سواءً كان لاعبًا عاديًا أو متحمسًا، الاستمتاع بمزايا تقنية بلوكتشين من خلال تجربة لعب شيقة.

متوفر JINXDOG على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك JINXDOG الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين JINXDOGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء JINXDOG سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر JINXDOG

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل JINXDOG، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ JINXDOG؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارJINXDOG.

سجل أسعار JINXDOG

يوفر تتبع مسار سعر JINXDOG معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ JINXDOG. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار JINXDOG.

كيفية شراء JINXDOG ( JINXDOG )

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عملة JINXDOG إلى العملات المحلية

1 JINXDOG إلى VND
0.06920845
1 JINXDOG إلى AUD
A$0.0000040502
1 JINXDOG إلى GBP
0.0000019199
1 JINXDOG إلى EUR
0.0000022881
1 JINXDOG إلى USD
$0.00000263
1 JINXDOG إلى MYR
RM0.0000111512
1 JINXDOG إلى TRY
0.0001033064
1 JINXDOG إلى JPY
¥0.0003754851
1 JINXDOG إلى RUB
0.0002084275
1 JINXDOG إلى INR
0.000225917
1 JINXDOG إلى IDR
Rp0.0431147472
1 JINXDOG إلى KRW
0.0035830857
1 JINXDOG إلى PHP
0.0001466751
1 JINXDOG إلى EGP
￡E.0.0001306058
1 JINXDOG إلى BRL
R$0.0000148069
1 JINXDOG إلى CAD
C$0.0000035768
1 JINXDOG إلى BDT
0.0003212282
1 JINXDOG إلى NGN
0.0041547951
1 JINXDOG إلى UAH
0.0001089609
1 JINXDOG إلى VES
Bs0.00025511
1 JINXDOG إلى PKR
Rs0.00074166
1 JINXDOG إلى KZT
0.001341826
1 JINXDOG إلى THB
฿0.0000857117
1 JINXDOG إلى TWD
NT$0.0000787685
1 JINXDOG إلى AED
د.إ0.0000096521
1 JINXDOG إلى CHF
Fr0.0000021303
1 JINXDOG إلى HKD
HK$0.0000206192
1 JINXDOG إلى MAD
.د.م0.0000241697
1 JINXDOG إلى MXN
$0.000050496

JINXDOG المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ JINXDOG، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب JINXDOG الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

JINXDOG
JINXDOG
USD

1 JINXDOG = 0.00000263 USD

تداول

USDTJINXDOG
$0.00000263
$0.00000263$0.00000263
+0.38%

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