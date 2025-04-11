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FusedNFurious السعر(FNFS)

USD

مخطط أسعار FusedNFurious (FNFS) المباشر

$0.00002916
$0.00002916$0.00002916
+22.36%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FNFS

السعر الحالي لـ FusedNFurious (FNFS) اليوم هو 0.00002916 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من FNFS إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق FusedNFurious:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.68K USD
- تغير سعر FusedNFurious خلال اليوم هو +22.36%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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FNFS أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار FusedNFurious لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000053287+22.36%
30 يوم$ -0.22648084-99.99%
60 يوم$ -0.02497084-99.89%
90 يوم$ -0.02497084-99.89%
تغير سعر FusedNFurious اليوم

سجل اليوم FNFS تغيرًا $ +0.0000053287 (+22.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FusedNFurious لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.22648084 (-99.99%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FusedNFurious لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FNFS تغييرًا في $ -0.02497084 (-99.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FusedNFurious لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02497084 (-99.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FNFS معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار FusedNFurious: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00002348
$ 0.00002348$ 0.00002348

$ 0.00003227
$ 0.00003227$ 0.00003227

$ 0.834
$ 0.834$ 0.834

0.00%

+22.36%

-14.67%

FNFS معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K

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ما هو FusedNFurious ( FNFS )

Fused 'N' Furious (FNFS) هي لعبة سباقات عالية السرعة للهواتف المحمولة تتحدى اللاعبين للتنقل عبر طريق ديناميكي مكون من أربعة حارات. من خلال التمرير لتغيير الحارات وإدارة سرعتهم، يجب على اللاعبين تجنب العوائق والسعي إلى تحقيق أعلى الدرجات.

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توقع سعر FusedNFurious

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل FusedNFurious، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FNFS؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارFusedNFurious.

سجل أسعار FusedNFurious

يوفر تتبع مسار سعر FNFS معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FNFS. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار FusedNFurious.

كيفية شراء FusedNFurious ( FNFS )

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عملة FNFS إلى العملات المحلية

1 FNFS إلى VND
0.74769156
1 FNFS إلى AUD
A$0.0000460728
1 FNFS إلى GBP
0.0000221616
1 FNFS إلى EUR
0.0000253692
1 FNFS إلى USD
$0.00002916
1 FNFS إلى MYR
RM0.0001288872
1 FNFS إلى TRY
0.0011083716
1 FNFS إلى JPY
¥0.004165506
1 FNFS إلى RUB
0.00247131
1 FNFS إلى INR
0.0025065936
1 FNFS إلى IDR
Rp0.4859998056
1 FNFS إلى KRW
0.0416571012
1 FNFS إلى PHP
0.0016673688
1 FNFS إلى EGP
￡E.0.0014947416
1 FNFS إلى BRL
R$0.0001708776
1 FNFS إلى CAD
C$0.0000402408
1 FNFS إلى BDT
0.00353565
1 FNFS إلى NGN
0.0463591512
1 FNFS إلى UAH
0.0012045996
1 FNFS إلى VES
Bs0.00207036
1 FNFS إلى PKR
Rs0.0081586764
1 FNFS إلى KZT
0.0150383952
1 FNFS إلى THB
฿0.0009771516
1 FNFS إلى TWD
NT$0.0009439092
1 FNFS إلى AED
د.إ0.0001070172
1 FNFS إلى CHF
Fr0.0000236196
1 FNFS إلى HKD
HK$0.00022599
1 FNFS إلى MAD
.د.م0.0002706048
1 FNFS إلى MXN
$0.0005913648

FusedNFurious المورد

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موقع الويب FusedNFurious الرسمي
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آلة حاسبة

المبلغ

FNFS
USD

1 FNFS = 0.00002916 USD

تداول

USDTFNFS
$0.00002916
$0.00002916$0.00002916
+16.08%

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