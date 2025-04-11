ما هو FusedNFurious ( FNFS )

Fused 'N' Furious (FNFS) هي لعبة سباقات عالية السرعة للهواتف المحمولة تتحدى اللاعبين للتنقل عبر طريق ديناميكي مكون من أربعة حارات. من خلال التمرير لتغيير الحارات وإدارة سرعتهم، يجب على اللاعبين تجنب العوائق والسعي إلى تحقيق أعلى الدرجات.

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توقع سعر FusedNFurious

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سجل أسعار FusedNFurious

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عملة FNFS إلى العملات المحلية

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