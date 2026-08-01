سعر Darwin اليوم

السعر المباشر لمشروع Darwin (DARWIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DARWIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DARWIN.

يحتل Darwin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,846.83، مع عرض متداول قدره 545.83M DARWIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DARWIN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02393398، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DARWIN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Darwin (DARWIN)

القيمة السوقية $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K إمداد دورة التداول 545.83M 545.83M 545.83M إجمالي العرض 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845

القيمة السوقية الحالية لـ Darwin هي $ 17.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DARWIN يبلغ 545.83M، مع إجمالي عرض 999996107.5988845. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.13K.