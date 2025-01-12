سعر Dank Frog (DANK)
سعر Dank Frog (DANK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.65K. يتم تحديث سعر DANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dank Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56K
- تغيير سعر Dank Frog خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DANK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DANK.
خلال اليوم، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ 0
|+5.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dank Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.01%
-0.65%
+39.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DANK إلى AUD
A$--
|1 DANK إلى GBP
￡--
|1 DANK إلى EUR
€--
|1 DANK إلى USD
$--
|1 DANK إلى MYR
RM--
|1 DANK إلى TRY
₺--
|1 DANK إلى JPY
¥--
|1 DANK إلى RUB
₽--
|1 DANK إلى INR
₹--
|1 DANK إلى IDR
Rp--
|1 DANK إلى PHP
₱--
|1 DANK إلى EGP
￡E.--
|1 DANK إلى BRL
R$--
|1 DANK إلى CAD
C$--
|1 DANK إلى BDT
৳--
|1 DANK إلى NGN
₦--
|1 DANK إلى UAH
₴--
|1 DANK إلى VES
Bs--
|1 DANK إلى PKR
Rs--
|1 DANK إلى KZT
₸--
|1 DANK إلى THB
฿--
|1 DANK إلى TWD
NT$--
|1 DANK إلى CHF
Fr--
|1 DANK إلى HKD
HK$--
|1 DANK إلى MAD
.د.م--