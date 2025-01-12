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سعر Dank Frog (DANK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.65K . يتم تحديث سعر DANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dank Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56K - تغيير سعر Dank Frog خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Dank Frog (DANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dank Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.65% 30 يوم $ 0 +5.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dank Frog (DANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dank Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.01% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) +39.08%

معلومات سوق Dank Frog (DANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: