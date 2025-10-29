سعر Daku V2 المباشر اليوم هو 0.125023 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DAKU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DAKU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Daku V2 المباشر اليوم هو 0.125023 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DAKU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DAKU بسهولة على موقع MEXC الآن.

معلومات سعر Daku V2 (DAKU) في (USD)

سعر Daku V2 (DAKU) في الوقت الحقيقي هو $0.125023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DAKU بين أدنى سعر $ 0.122134 وأعلى سعر $ 0.130604، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDAKU على الإطلاق هو $ 0.152985، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02737318.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DAKU +0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.25% على مدار 24 ساعة، و +3.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Daku V2 (DAKU)

$ 74.78M
$ 74.78M$ 74.78M

--
----

$ 74.78M
$ 74.78M$ 74.78M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898 599,999,752.039898

القيمة السوقية الحالية لـ Daku V2 هي $ 74.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAKU يبلغ 600.00M، مع إجمالي عرض 599999752.039898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.78M.

سجل سعر Daku V2 (DAKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daku V2 مقابل USD هو $ -0.004212274239805 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daku V2 مقابل USD هو $ +0.0153970325 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daku V2 مقابل USD هو $ +0.0258306019 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daku V2 مقابل USD هو $ +0.07410218894670976 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.004212274239805-3.25%
30 يوم$ +0.0153970325+12.32%
60 يوم$ +0.0258306019+20.66%
90 يوم$ +0.07410218894670976+145.52%

ما هو Daku V2 ( DAKU )

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

المصدر Daku V2 (DAKU)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Daku V2 (USD)

كم ستكون قيمة Daku V2 (DAKU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Daku V2 (DAKU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Daku V2.

تحقق الآن من توقعات سعر Daku V2!

عملة DAKU إلى العملات المحلية

توكنوميكس Daku V2 (DAKU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Daku V2 (DAKU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DAKU والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Daku V2 (DAKU)

كم يساوي Daku V2 (DAKU) اليوم؟
سعر DAKU المباشر في USD هو USD 0.125023، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DAKU إلى USD الحالي؟
سعر DAKU إلى USD الحالي هو $ 0.125023. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Daku V2 ؟
القيمة السوقية لعملة DAKU هي $ 74.78M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DAKU؟
العرض المتداول لتوكن DAKU هو 600.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DAKU؟
حقق DAKU سعرًا قياسيًا قدره 0.152985 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DAKU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.02737318 DAKU.
ما هو حجم تداول DAKU؟
حجم تداول DAKU المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DAKU هذا العام؟
قد يرتفع DAKU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DAKU لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Daku V2 (DAKU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

