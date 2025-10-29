معلومات سعر Daku V2 (DAKU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.122134 $ 0.122134 $ 0.122134 24 ساعة منخفض $ 0.130604 $ 0.130604 $ 0.130604 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.122134$ 0.122134 $ 0.122134 24 ساعة مرتفع $ 0.130604$ 0.130604 $ 0.130604 عالية طوال الوقت $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 أدنى سعر $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -3.25% تغير السعر (7 أيام) +3.53% تغير السعر (7 أيام) +3.53%

سعر Daku V2 (DAKU) في الوقت الحقيقي هو $0.125023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DAKU بين أدنى سعر $ 0.122134 وأعلى سعر $ 0.130604، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDAKU على الإطلاق هو $ 0.152985، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02737318.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DAKU +0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.25% على مدار 24 ساعة، و +3.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Daku V2 (DAKU)

القيمة السوقية $ 74.78M$ 74.78M $ 74.78M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.78M$ 74.78M $ 74.78M إمداد دورة التداول 600.00M 600.00M 600.00M إجمالي العرض 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

القيمة السوقية الحالية لـ Daku V2 هي $ 74.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAKU يبلغ 600.00M، مع إجمالي عرض 599999752.039898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.78M.