Daku V2 (DAKU) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار Daku V2 للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو DAKU في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر Daku V2
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Daku V2
--
----
0.00%
USD
فعلي
توقع
Daku V2 توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Daku V2 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.124452 في عام 2025.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Daku V2 نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.130674 في عام 2026.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DAKU هو $ 0.137208 مع معدل نمو 10.25%.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DAKU هو $ 0.144068 مع معدل نمو 15.76%.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DAKU في عام 2029 هو $ 0.151272 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DAKU في عام 2030 هو $ 0.158835 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Daku V2 نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.258726.

Daku V2 (DAKU) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Daku V2 نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.421438.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0.124452
    0.00%
  • 2026
    $ 0.130674
    5.00%
  • 2027
    $ 0.137208
    10.25%
  • 2028
    $ 0.144068
    15.76%
  • 2029
    $ 0.151272
    21.55%
  • 2030
    $ 0.158835
    27.63%
  • 2031
    $ 0.166777
    34.01%
  • 2032
    $ 0.175116
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0.183872
    47.75%
  • 2034
    $ 0.193065
    55.13%
  • 2035
    $ 0.202719
    62.89%
  • 2036
    $ 0.212855
    71.03%
  • 2037
    $ 0.223497
    79.59%
  • 2038
    $ 0.234672
    88.56%
  • 2039
    $ 0.246406
    97.99%
  • 2040
    $ 0.258726
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر Daku V2 على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 0.124452
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 0.124469
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0.124571
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 0.124963
    0.41%
توقع سعرDaku V2 (DAKU) لليوم

السعر المتوقع لعملة DAKU على October 30, 2025(اليوم)هو $0.124452. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Daku V2 (DAKU) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر DAKU، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.124469. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرDaku V2 (DAKU) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة DAKU، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.124571. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Daku V2 (DAKU) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة DAKU هو $0.124963. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Daku V2

--
----

--

$ 74.82M
$ 74.82M$ 74.82M

600.00M
600.00M 600.00M

--
----

--

أحدث سعر لـ DAKU هو --. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة 0.00%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة --.
علاوة على ذلك، فإن DAKU لديه معروض متداول بقيمة 600.00M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 74.82M.

السعر التاريخي Daku V2

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Daku V2، فإن السعر الحالي لعملة Daku V2 هو 0.124452USD. العرض المتداول من Daku V2(DAKU) هو 600.00M DAKU مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $74,824,548.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -2.43%
    $ -0.003100
    $ 0.12864
    $ 0.122134
  • 7 أيام
    2.79%
    $ 0.003468
    $ 0.130629
    $ 0.110495
  • 30 يوم
    11.54%
    $ 0.014361
    $ 0.130629
    $ 0.110495
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Daku V2 حركة سعرية بقيمة $-0.003100، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -2.43%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Daku V2 عند أعلى مستوى له عند $0.130629 وأدنى سعر عند $0.110495. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 2.79%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة DAKU على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Daku V2 في الشهر الماضي ارتفاعًا في 11.54% من التغيير، مما يعكس حوالي $0.014361 لقيمته. وهذا يشير إلى أن DAKU قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Daku V2 (DAKU)؟

وحدة التنبؤ بسعر Daku V2 هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة DAKU استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Daku V2 خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة DAKU، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Daku V2. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل DAKU.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم DAKU لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Daku V2.

لماذا يعد التنبؤ بسعر DAKU مهمًا؟

يعد توقعات سعر DAKU أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل DAKU يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن DAKU سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر DAKU الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Daku V2 (DAKU)، فإن السعر المتوقع DAKU سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 DAKU في عام 2026؟
سعر 1 Daku V2 (DAKU) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد DAKU بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ DAKU في عام 2027؟
Daku V2 (DAKU) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 DAKU بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر DAKU في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع Daku V2 (DAKU) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر DAKU في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع Daku V2 (DAKU) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 DAKU في عام 2030؟
سعر 1 Daku V2 (DAKU) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد DAKU بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر DAKU المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Daku V2 (DAKU) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 DAKU بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.