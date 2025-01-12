سعر dak (DAK)
سعر dak (DAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.92K. يتم تحديث سعر DAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98
- تغيير سعر dak خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-45.64%
|60 يوم
|$ 0
|-25.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+0.12%
-28.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments.
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