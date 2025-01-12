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سعر dak (DAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.92K . يتم تحديث سعر DAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98 - تغيير سعر dak خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر dak (DAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dak مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.12% 30 يوم $ 0 -45.64% 60 يوم $ 0 -25.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dak (DAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00123006$ 0.00123006 $ 0.00123006 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -28.87%

معلومات سوق dak (DAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: