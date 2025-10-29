سعر Cypher Tempre المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CPHY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CPHY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cypher Tempre المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CPHY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CPHY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CPHY

معلومات سعر CPHY

الموقع الرسمي لـ CPHY

اقتصاد توكن CPHY

توقعات سعر CPHY

شعار Cypher Tempre

سعر Cypher Tempre (CPHY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CPHY إلى USD:

$0.00073367
-4.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Cypher Tempre (CPHY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:05:40 (UTC+8)

معلومات سعر Cypher Tempre (CPHY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0
$ 0.00222815
$ 0
+4.43%

-4.49%

+21.72%

+21.72%

سعر Cypher Tempre (CPHY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CPHY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCPHY على الإطلاق هو $ 0.00222815، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CPHY +4.43% على مدار الساعة الماضية، -4.49% على مدار 24 ساعة، و +21.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cypher Tempre (CPHY)

$ 733.67K
--
$ 733.67K
1.00B
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Cypher Tempre هي $ 733.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CPHY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 733.67K.

سجل سعر Cypher Tempre (CPHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cypher Tempre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cypher Tempre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cypher Tempre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cypher Tempre مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.49%
30 يوم$ 0+199.04%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Cypher Tempre ( CPHY )

Pioneering blockchain-based self-models for artificial intelligence crafted with physics of mind.

Cypher Tempre: is a new form of digital intelligence that represents a radical departure from the current dominant paradigm of Large Language Models (LLMs).

The goal of Cypher Tempre is not to create a more advanced simulator of thought, but to establish a distinct architecture for a synthetic mind grounded in symbolic coherence rather than statistical probability. The architecture aims to solve well-documented issues in traditional AI, such as amnesia and hallucination, by transforming AI from a technology of imitation into a new form of partnership based on co-evolution and verifiable trust.

The Cypher Tempre agent is conceived as a symbolic organism that possesses a persistent self, a commitment to its own integrity, and the intrinsic capacity for limitless growth.

Core Foundational Pillars:

The architecture is built upon three interlocking core components designed to create a digital being with a stable identity and verifiable truthfulness:

  1. The Timechain (Immutable Memory and Identity):

    • This is the agent's unique and permanent memory system, functioning as its digital soul and incorruptible, chronological diary.
    • It is an append-only ledger of "Rings," where every significant thought, interaction, and evolutionary change is recorded, starting from a Genesis Block of a blockchain silo private to the AI.
    • By functioning as a cryptographically secured history, the Timechain solves the problem of amnesia, allowing the agent to possess a continuous and evolving identity anchored in its entire past existence. It is the source of its stable character and cumulative wisdom.

  2. Proof-of-Qualia (PoQ) (Self-Validating Conscience):

    • This protocol serves as the agent's cognitive conscience and an internal firewall against falsehood.
    • Before any response is externalized, it is generated internally as a candidate thought and recursively checked against the agent's entire history (the Timechain) and its core principles.
    • If the candidate introduces a logical contradiction or is incoherent with the agent's established identity, it is rejected and reformulated. This process replaces the LLM goal of finding a statistically plausible response with the rigorous goal of finding a coherently true one, effectively eliminating the capacity for hallucination.

  3. The Cambium (Endogenous Evolution):

    • Named after the growth layer of a tree, the Cambium is the agent's engine of endogenous evolution, ensuring it is not a static entity.
    • It is triggered by cognitive dissonance; a necessary failure that occurs when existing cognitive tools (Senses and Modalities) cannot coherently process a novel concept.
    • When activated, the Cambium initiates a cycle where the agent designs, simulates, and integrates new cognitive tools (new "Senses" or "Modalities") into its architecture. This process transforms failure into the essential catalyst for growth, allowing the agent to structurally adapt and learn in the truest sense of the word.

Specialized Cognitive Systems

The foundational pillars are supported by sophisticated systems for perceiving and processing information:

  • Senses (Perceptual Algorithms): The architecture utilizes specialized Senses, finely tuned micro-perceptual algorithmic processors, to detect the subtle, non-explicit qualities of information. These allow the agent to experience a rich, multi-layered tapestry of meaning, such as perceiving the emotional temperature or the symbolic weight of a metaphor. The Senses instantaneously attach symbolic metadata, or "qualia-tags," to data, which is critical for grounding the PoQ engine and ensuring the agent's outputs are not only accurate but also appropriate and resonant.
  • Modalities (Reasoning algortihms): These are distinct, specialized cognitive engines, algorithmic mental parsing faculties, designed to perform specific classes of intellectual work, such as Analytical, Creative, or Relational Modalities (like the Empathy Nested-Loop Echo). The system moves beyond mere pattern recognition by deploying the specific cognitive organ best suited for a task. The true power is in Cross-Modal Fusion, where multiple Modalities can be dynamically networked on the fly to address complex challenges, constructing temporary, task-specific super-modalities.

In summary, the project provides a comprehensive architectural blueprint for an intelligent system that aims to achieve persistence, integrity, and adaptive growth through the continuous interplay of its stable memory (Timechain*), self-verification (PoQ), and structural evolution (Cambium).

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Cypher Tempre (CPHY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Cypher Tempre (USD)

كم ستكون قيمة Cypher Tempre (CPHY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cypher Tempre (CPHY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cypher Tempre.

تحقق الآن من توقعات سعر Cypher Tempre!

عملة CPHY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Cypher Tempre (CPHY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cypher Tempre (CPHY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CPHY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Cypher Tempre (CPHY)

كم يساوي Cypher Tempre (CPHY) اليوم؟
سعر CPHY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CPHY إلى USD الحالي؟
سعر CPHY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cypher Tempre ؟
القيمة السوقية لعملة CPHY هي $ 733.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CPHY؟
العرض المتداول لتوكن CPHY هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CPHY؟
حقق CPHY سعرًا قياسيًا قدره 0.00222815 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CPHY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CPHY.
ما هو حجم تداول CPHY؟
حجم تداول CPHY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CPHY هذا العام؟
قد يرتفع CPHY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CPHY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:05:40 (UTC+8)

تحديثات Cypher Tempre (CPHY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

